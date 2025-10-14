11:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين قال أنهم اقتربوا من قواته في الشجاعية شرقي غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o