Apr 8, 2025 9:19 AMClock
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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة ويحاصر منزلا وسط سماع أصوات انفجارات

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