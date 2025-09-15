2:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف وتدمير برج الغفري في مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o