Jul 16, 2025 9:03 AMClock
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الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال فتح محور "مجين عوز" لفصل شرق خان يونس عن غربها

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