Jul 10, 2025 6:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه استهدف قائد مدفعية حزب الله في القطاع الساحلي في منطقة "المنصوري" جنوب لبنان ما أدى إلى مقتله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o