Jun 28, 2025 3:23 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في نابلس شمال الضفة الغربية

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