Jun 23, 2025 9:33 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يعتبر إيران تهديدا للعالم بعد الهجوم على قاعدة أميركية في قطر

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