Jun 25, 2025 12:06 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاحنة تنقل ردماً في بلدة ميس الجبل في الجنوب

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