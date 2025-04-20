Apr 20, 2025 4:17 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يصدر تفاصيل التحقيق في مقتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة الشهر الماضي

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