Apr 24, 2025 5:39 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في بيت حانون والشيخ زايد شمال قطاع غزة: سننفذ هجومًا قويًا

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