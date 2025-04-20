Apr 20, 2025 11:21 AMClock
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الجيش الإسرائيلي يستدعي الآلاف من الاحتياط ونقل قوات من جبهات أخرى إلى غزة

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