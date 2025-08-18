Aug 18, 2025 4:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يحتجز وزير الثقافة الفلسطيني في قرية الشباب بكفر نعمة غرب رام الله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o