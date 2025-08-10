Aug 10, 2025 8:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات لاختبار جاهزية القيادات في التعامل مع سيناريوهات متعددة وأحداث مفاجئة في ساحات القتال

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o