Jul 31, 2025 7:15 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية لحزب الله

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