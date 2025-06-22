Jun 22, 2025 4:48 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع صواريخ وطائرات مسيرة في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد بإيران

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