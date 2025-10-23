1:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لإنتاج صواريخ دقيقة لـ"حزب الله" في البقاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o