Jun 22, 2025 6:14 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا لأول مرة في منطقة يزد على بعد 2200 كلم مستودعات صواريخ "خرمشهر"

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