Jul 14, 2025 6:12 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة دبابات سورية متجهة نحو السويداء جنوبي سوريا لعرقلة وصولها إلى المنطقة

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