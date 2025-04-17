Apr 17, 2025 9:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية بنية تحتية عسكرية لحزب الله جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o