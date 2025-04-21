Apr 21, 2025 12:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o