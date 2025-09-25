Sep 25, 2025 11:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 170 هدفا في غزة خلال 24 ساعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o