May 6, 2025 10:46 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: نواصل متابعة التطوّرات في جنوب سوريا وجاهزون لأي سيناريوهات

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