Jul 29, 2025 3:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: نواصل العمل لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بالتعاون مع دولة الإمارات ومصر والأردن إلى جانب المجتمع الدولي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o