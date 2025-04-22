Apr 22, 2025 6:04 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما في جنوب لبنان اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله

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