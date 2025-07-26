9:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة "حنظلة"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o