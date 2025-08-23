Aug 23, 2025 10:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: منذ بداية الحرب قتل 899 ضابطا وجنديا من بينهم 455 في العملية البرية في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o