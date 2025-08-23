Aug 23, 2025 10:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o