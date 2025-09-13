Sep 13, 2025 3:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر بحزب الله في غارة استهدفته الليلة الماضية في منطقة عيترون جنوبي لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o