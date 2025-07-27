Jul 27, 2025 9:15 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس

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