Jul 25, 2025 12:42 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: مقتل رئيس مديرية مكافحة الاستخبارات في جهاز الأمن العام التابع لحماس أمجد محمد شاعر

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