Jun 25, 2025 11:14 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: مقتل بهنام شهرياري بإيران وهيثم بكري بلبنان ضربة قاسية لمسارات تمويل حزب الله

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