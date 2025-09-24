Sep 24, 2025 7:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: مروحية تساعد حاليا في إخلاء الجرحى من موقع الحادث بإيلات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o