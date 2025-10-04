10:46 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا، وشمال وادي غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o