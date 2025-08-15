Aug 15, 2025 6:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: لواء ناحال واللواء السابع يعملان على الكشف عن العبوات الناسفة وقتل المسلحين وتدمير البنية التحتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o