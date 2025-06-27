Jun 27, 2025 11:28 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعمل في الموقع المستهدف بقلعة شقيف

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