Sep 13, 2025 3:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: كل مدينة غزة تعتبر منطقة حمراء أي منطقة قتال خطيرة ويجب الانتقال منها فورا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o