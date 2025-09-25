Sep 25, 2025 10:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: قوات الشرطة والشاباك والجيش قضت في منطقة طمون على جماعة مسلحة خططت لتنفيذ عملية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o