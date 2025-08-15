Aug 15, 2025 6:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: قواتنا هاجمت ودمّرت مبنى مفخخاً كان يُستخدم لتخزين الوسائل القتالية في مدينة الزيتون على أطراف مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o