Apr 20, 2025 7:59 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت مسلحا فلسطينيا أطلق النار عليها عند حاجز حومش قرب نابلس

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