Apr 11, 2025 6:49 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل عملها على الجبهة الشمالية وتنتشر على الحدود وفي خمس نقاط داخل جنوب لبنان

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