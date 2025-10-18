Oct 18, 2025 7:54 PMClock
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة اليوم خلال عملها في مدينة طوباس وأصيب جنديان بجروح متوسطة

