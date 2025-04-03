Apr 3, 2025 7:43 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعرضت لإطلاق نار خلال نشاط لها في جنوب سوريا وقضت على عدد من المسلحين

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