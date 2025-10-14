11:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: قمنا بمحاولات لإبعاد المشتبه بهم الذين لم يمتثلوا واستمروا بالاقتراب من القوات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o