Jun 20, 2025 3:23 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله

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