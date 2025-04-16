Apr 16, 2025 8:12 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: قضينا على المساعد الأبرز لقائد لواء غزة في حماس الذي شارك في عملية تسلل عام 2014 أسفرت عن مقتل 5 جنود

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