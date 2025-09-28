Sep 28, 2025 7:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخازن وسائل قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o