Jul 10, 2025 12:42 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلة الأربعاء مركزًا قياديًّا عسكريًّا لـ"حزب الله" في يحمر جنوبي لبنان

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