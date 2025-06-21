Jun 21, 2025 9:21 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا "قوة الرضوان" جنوبي لبنان ومنصات صواريخ لحزب الله بالأمس

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