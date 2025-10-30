10:36 AMClock
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية ومنصة إطلاق صواريخ لحزب الله في منطقة المحمودية جنوبي لبنان

