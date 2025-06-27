Jun 27, 2025 8:20 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: قتلنا 11 عالما إيرانيا بارزا على صلة ببرنامجها للسلاح النووي

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